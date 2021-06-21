Глава Минздрава назвал число регионов с приростом случаев COVID-19

Прирост заболеваемости ковидом наблюдается в 65 регионах России. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что на начальном этапе пандемии рост заболеваемости происходил только в 30 регионах, однако ситуация изменилась. Теперь динамика наблюдается уже в 65 субъектах РФ, сообщило РИА «Новости».

На сегодняшний день, по данным Мурашко, на лечении или под присмотром врачей находятся около 465 тысяч пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. На первом месте по числу заражений находится Москва. Там зафиксировали 7584 случая COVID-19. На втором месте — Московская область с 1811 случаями ковида. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург с 1046 заболевшими.

Для противодействия распространению ковида россиян призывают активнее делать прививки. Это можно сделать несколькими отечественными вакцинами: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Готовится к выходу на рынок четвертая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».