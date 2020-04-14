Глава Минздрава Башкирии подвергся атаке в соцсетях

Максим Забелин рассказал, что в комментарии к одному из его постов в соцсети пришли фейковые аккаунты без публикаций и подписок. Они являются закрытыми. По словам Забелина, эти боты созданы с целью публикации негативного контента, а также для распространения недостоверной информации.

«Данные аккаунты будут и впредь блокироваться, а их комментарии удаляться. Благодарю за понимание!» — написал Максим Забелин.