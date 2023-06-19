Общество 19 июня 2023, 13:56 Глава Минвостокразвития Чекунков рассказала, что в Арктике реализуют успешные программы Дальнего Востока

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При развитии Арктики будут перенимать успешный опыт реализации программ, который был на Дальнем Востоке. Об этом «ФедералПресс» рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, наиболее успешными можно назвать реализации «Дальневосточной ипотеки» и «Дальневосточного квартала». Эти программы позволили сделать жилье в регионе более доступным. И теперь их хотят адаптировать и для Арктики.

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«С Арктикой все очень просто: все лучшее, что есть на Дальнем Востоке, мы принесем сюда. Сейчас мы готовим для руководства страны предложение о доступной ипотеке. Думаю, что в ближайшее время нас поддержат. Будет создаваться „Арктический квартал“ с особенностями технологий строительства в данных климатических условиях», — подчеркнул Алексей Чекунков.

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