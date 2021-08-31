Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о внедрении показателя «человеко-часов-радости»

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внедрило новый показатель «человеко-часов-радости» (ЧЧР) для оценки влияния решений ведомства на жизнь россиян. Об этом показателе рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр пояснил, что социальные вопросы всегда выходят на первый план, поэтому при рассмотрении той или иной экономической инициативы важно понимать, как это отразится на людях, сообщил РБК.

«Все, что мы делаем в экономике, подчинено этой задаче — как это скажется на жизни каждого конкретного человека. Мы даже ввели для себя такой аналитический коэффициент, как ЧЧР, человеко-часы-радости», — отметил Чекунков.

По его словам, после назначения на пост вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил перед ним две главные задачи: это ускорение экономического роста и повышение качества жизни людей.

Он также обратил внимание на то, что сейчас бюджет Дальневосточного федерального округа недополучает федеральной поддержки, а без нее не может выполнять обязательства перед населением.

«Мы, как министерство, ведем последовательную работу, чтобы достичь сбалансированности бюджета, и называем это работой над бюджетной справедливостью», — заключил Чекунков.