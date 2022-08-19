Глава Минцифры рассказал о планах усовершенствования Госуслуг

Если на портале Госуслуг повесить фотографию лица, ответственного за предоставление конкретной услуги, то эта мера поможет повысить качество ее выполнения. Об этом на форуме «Цифровая революция» заявил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, сообщила пресс-служба ведомства.

«Возможно, повесим на портал фотографию ответственного за государственную услугу. Произойдет персонификация, создастся институт ответственных, которые должны постоянно совершенствовать процесс», — сообщил он.

Шадаев подчеркнул, что работа над порталом не закончена и будет продолжаться.

«Мы поднимаем планку ожидания пользователей. Любая успешная госуслуга порождает новое пожелание пользователей. Чем лучше мы работаем, тем больше запрос на такие изменения», — добавил глава Минцифры.

Портал Госуслуг заработал в России с декабря 2009 года.

На форуме «Цифровая революция» также принимают участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, директор ФКУ «Государственные технологии» Василий Слышкин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файззулин, гендиректор компании «Цифромед» Владимир Пасынков и другие.