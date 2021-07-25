Глава минцифры Амурской области умер после драки на турбазе

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер в больнице после драки на турбазе в Благовещенске. Ему было 39 лет. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в Instagram.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал губернатор.

Накануне СМИ сообщили, что Курдюков попал в больницу с серьезными травмами после отдыха на турбазе — он ввязался в драку. Как пишет Telegran-канал Life Shot, чиновник сцепился с мастером спорта по пауэрлифтингу после того, как спортсмен сказал какую-то грубость в адрес его жены. По данным канала, с 22 июня Курдюков находился в медикаментозной коме.

Следователи завели уголовное дело и начали проверять обстоятельства произошедшего на туристической базе.