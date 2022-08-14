Глава Минтруда спрогнозировал уровень безработицы в 2022 году

Уровень безработицы в России по итогам 2022 года будет сопоставим со средними значениями 2021 года, считает глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. О мерах поддержания занятости министра рассказал в интервью «Российской газете».

Ситуация на рынке труда во многом определяется скоростью адаптации к изменившимся условиям, считает Котяков. В установлении низких показателей безработицы повлиял сезонный фактор, летом уровень занятости значительно выше, осенью наступит сезонный спад. Однако ранние прогнозы в этой сфере несколько завышены.

«Правительство предпринимает все меры для поддержания ситуации на рынке труда. Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития, и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года», — отметил Котяков.

Министр напомнил об отраслевых мерах поддержки и программе софинансирования, которой воспользовались 10 тысяч предприятий.

Осенью уровень безработицы в России может возрасти, но останется под контролем. Пока что нет предпосылок для роста числа незанятых россиян, но не исключено, что под сокращения попадут курьеры и сотрудники сферы логистики.