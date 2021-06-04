Глава Минтруда назвал долю семей с детьми среди бедных россиян

Около 82% бедного населения в России составляют семьи с детьми. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщил ТАСС.

«Из числа бедных 82% — это семьи с детьми. К сожалению, это так», — сказал министр.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 54% россиян готовы платить более высокие налоги, если государство будет оказывать поддержку бедным.

В Торгово-промышленной палате РФ в мае предложили ввести целевые выплаты на продукты для нуждающихся россиян. В ТПП высказали мнение, что такие субсидии будут эффективнее, чем административное регулирование цен.

Котяков в кулуарах ПМЭФ сообщил, что в 2022 году россиян ждут новогодние каникулы, которые продлятся 10 дней. К 31 декабря еще добавятся девять дней в январе. Министр рассказал, что ведомство также рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Кроме того, глава Минтруда отметил, что в следующем году майские каникулы тоже будут длинными.