Глава Минтруда Котяков заявил, что около 12 млн россиян получили материнский капитал

За время действия программы материнского капитала выплаты получили практически 12 миллионов россиян. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщило РИА «Новости».

«Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан», — процитировал RT сообщение Котякова.

Глава Минтруда отметил, что большая часть семей тратит выплату на то, чтобы улучшить жилищные условия. По его словам, по статистике таковых 80% семей.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение о запрете изымать жилье за долги, которое было приобретено на маткапитал.