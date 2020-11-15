Глава Минтранса заболел COVID-19

Положительный тест на коронавирус получил новый глава Минтранса России Виталий Савельев. Теперь его обязанности временно будет исполнять первый заместитель Александр Нерадько.

«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что временно исполнять обязанности Савельева будет первый заместитель министра транспорта, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, пишет РИА «Новости».

Виталий Савельев родился 18 января 1954 года. За свою жизнь успел поработать председателем правления банка «Россия» и «Менатеп Санкт-Петербург», а также был заместителем министра экономического развития и торговли России. В 2009 году стал генеральным директором «Аэрофлота».

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму в качестве нового министра транспорта. Савельев сменил на посту Евгения Дитриха.