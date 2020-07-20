Глава Минстроя назвал важнейшее условие формирования комфортной городской среды

«Активное участие различных групп граждан, организаций и бизнеса повышает качество городской среды за счет выявления реальных, а не надуманных проблем и потребностей», — обратил внимание глава ведомства.

По его словам, получается так, что сами жители предлагают различные инициативы и продвигают те или иные идеи благоустройства, а «не кто-то сверху решает», как будет благоустроен заброшенный пустырь за домами.