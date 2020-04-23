Глава Минстроя Карелии получил положительный результат теста на COVID-19

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов попал в больницу. У него нашли признаки ОРВИ и сделали анализ на коронавирус. Тест показал показал положительный результат.

У Россыпнова нет характерных признаков коронавирусной инфекции, поэтому сейчас медики проводят повторное тестирование. Об этом сообщила руководитель пресс-службе главы региона Марина Кабатюк.

Она добавила, что в здании Минстроя специалисты провели все противоэпидемические мероприятия. Некоторые работники министерства отправлены в обсерватор, другие — находятся дома на самоизоляции.

В Карелии один из самых низких показателей заражения коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, там зафиксировано лишь 35 случаев. Один человек уже выздоровел.

Тем временем в России за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 4774 россиян в 81 регионе. Таким образом общее число заболевших в стране увеличилось до 62 773. Жертвами коронавирусной инфекции стали 555 человек, еще 4891 выздоровел.