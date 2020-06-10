Глава Минстроя изучит возможность заморозки тарифов ЖКХ

По его словам, такую меру предлагали включить в национальный план по восстановлению российской экономики. С инициативой заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца года выступил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

На такой шаг он предложил пойти из-за сложной экономической ситуации, в которой оказалось население в связи с коронавирусом.

Глава Минстроя отметил, что сейчас ведомство беспокоят и без того увеличившиеся платежки. Из-за дезинфекции подъездов управляющие компании вынуждены были включить эти траты в тарифы.

«Сегодня управляющие компании проводят достаточно серьезные работы по дезинфекции многоквартирных домов. Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить», — отметил министр.

Заместитель главы Минстроя Максим Егоров заявил, что если заморозка тарифов произойдет, то тепло- и водоснабжающие организации потеряют около 300 миллиардов рублей.

«Я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры. Я думаю, что наша отрасль это не выдержит», — привел слова представителя ведомства ТАСС.

Егоров уточнил, что по прогнозам Минстроя, только к концу июня из-за ограничительных мер сфера ЖКХ недополучит порядка 70−80 миллиардов рублей.

Индексы по изменению тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство утвердило еще в октябре прошлого года. Это не первая попытка заморозить тарифы. Ранее с инициативой зафиксировать цены на газ и электричество выступили член комитета по социальной политике Совета Федерации Сергей Леонов и Федеральная антимонопольная служба.