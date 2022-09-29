Глава Минспорта не исключил предоставления отсрочки спортсменам от частичной мобилизации | 360°

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Глава Минспорта не исключил предоставления отсрочки спортсменам от частичной мобилизации

Министр спорта Матыцин сообщил о возможной отсрочке для спортсменов от мобилизации

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Российские спортсмены могут получить отсрочку от частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил, хотя не являются привилегированной прослойкой общества, они патриоты своей страны. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, написал «Матч ТВ».

«Будут определенные меры защиты, вероятно, некая отсрочка. Система, несмотря на ситуацию, активно развивается», — заявил он.

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При этом министр подчеркнул, что спорт не является неким обществом, члены которого имеют право на определенные привилегии.

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«Наши спортсмены являются патриотами, которые поддержали президента. Все они максимально мобилизованы. О некой исключительности речи не идет», — сказал глава ведомства.

По словам Матыцина, спорт и государство неразрывно связаны, и поэтому все поставленные задачи они решат вместе.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

Частичная мобилизация в РФ

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