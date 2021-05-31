Глава Минсельхоза заявил о стабильных ценах на сахар

Сейчас в России нет рисков подорожания сахара, а цены на продукт являются стабильными. Для сохранения стоимости Минсельхоз предложил создать государственный интервенционный фонд сахара. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев.

«Сейчас цена на сахар стабильна. Он есть в остатках в достаточном объеме, и мы не видим никаких рисков [подорожания]», — сказал министр газете «Известия».

Он напомнил, что для удержания цены предпринимались определенные меры. В частности, с производителями и торговыми сетями заключили соглашение о снижении стоимости сахара. Также в рамках ЕАЭС решили ввозить 350 тысяч тонн сахара без пошлин.

«Сейчас держим ситуацию на контроле, чтобы, с одной стороны, защитить интересы потребителей, а с другой — сохранить рентабельность сахарного бизнеса для производителей. Балансируем на этой тонкой грани», — отметил Патрушев.

По его словам, Минсельхоз предложил открыть государственный интервенционный фонд сахара. Речь идет о запасе до 500 тысяч тонн, что равняется приблизительно месячному потребление сахара в стране. Патрушев пояснил, что создание фонда позволит сделать поставки бесперебойными, а цены — стабильными. Сейчас вопрос о запасах сахара обсуждается в кабмине.