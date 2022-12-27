Общество 27 декабря 2022, 12:38 Глава Минсельхоза исполнит желание ребенка пойти в цирк Глава Минсельхоза Патрушев обещал исполнить желание девочки пойти в цирк

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить желание Марии Шевлягиной из Москвы. Девочка очень хочет попасть на цирковое представление, написал ТАСС.

«Мария Шевлягина, 11 лет, Москва. Мечтает увидеть цирковое представление. Очень понятное, прекрасное детское новогоднее желание. Я думаю, сделаем все, чтобы его исполнить», — сказал Патрушев.

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Глава Минсельхоза сказал, что постарается дать Марии возможность не только пойти на представление, но и побывать за кулисами.

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Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» проходит в России в пятый раз. Она в этом году началась 10 ноября и закончится 28 февраля. Дети из ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в этом году тоже смогут в ней поучаствовать. Также мероприятие создано для инвалидов, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для россиян с состоянием здоровья, которое угрожает жизни. Кроме того, акция коснется семей с прожиточным минимумом и родственников мобилизованных.