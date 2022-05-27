Уровень самообеспеченности России зерном достиг 150%, что позволит как удовлетворить потребность на внутреннем рынке, так и поставлять его за рубеж. Об этом на Всероссийском зерновом форуме в пятницу заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Это позволяет нам полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, обеспечивать нашу страну и направлять внушительные объемы на мировой рынок», — заявил он.

Патрушев подчеркнул, что за последние пять лет урожай по зерновым стабильно превышает 120 миллионов тонн.

«За 10 лет мы отмечаем рост по основным видам зерновых. Производство пшеницы выросло практически вдвое, производство кукурузы — в 1,5 раза, а также значительно увеличили показатели по ячменю и зернобобовым», — добавил министр.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что продовольственный кризис невозможно решить без участия России. Он призвал обеспечить доступ на мировой рынок продуктов и удобрений из РФ.