Глава Минпросвещения заявил об отсутствии явных мотивов стрелка из Казани

Явных причин, которые заставили молодого жителя Казани напасть на школу, не было. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что мысли, которыми руководствовался стрелок установит следствие.

«Явных мотивов не было. Понятно, что идет следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить», — заявил министр.

Сергей Кравцов прибыл в Казань во вторник, 11 мая по поручению президента России Владимира Путина. Он возложил цветы к мемориалу, который организовали около стен казанской школы.

В общении с журналистами министр отметил, что сотрудники школы действовали самоотверженно, что позволило избежать большего числа жертв.

«Могло бы быть больше жертв. Школа была оборудована кнопкой вызова, вовремя нажали кнопку, приехали сразу все соответствующие службы. Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом», — привел цитату Кравцова ТАСС.

Министр отметил, что сегодня в регионы направили рекомендации для усиления безопасности во всех школах России. Ведомство со своей стороны готово оказать любую помощь родителям и ученикам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по итогам своей поездки министр Кравцов сделал небольшой доклад Владимиру Путину.

«Доложил президенту о своей работе в Казани, своих встречах с родителями школьников и учителями», — заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что через некоторое время министерство просвещения подготовит рекомендации по итогам случившегося нападения.

Казанская школа № 175 во вторник, 11 мая, стала местом бойни, которую устроил бывший выпускник. 19-летний подросток с оружием пришел в учебное учреждение и устроил стрельбу. Погибли двое взрослых и семеро детей. Ранения получил 21 человек, из которых большая часть дети в возрасте от пяти до 15 лет.

После расправы стрелок сам сдался полиции. Он признался, что решил пойти на такой шаг из-за ненависти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В среду, 12 мая, в Татарстане пройдут траурные мероприятия по погибшим.