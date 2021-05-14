Глава Минпросвещения потребовал обеспечить безопасность детских лагерей

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости обеспечить безопасность детских летних лагерей. Он обратил внимание коллег на произошедшую в казанской школе стрельбу, сообщил Daily Storm.

«Я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха», — отметил Кравцов.

По словам министра, важно провести совещания и проверить всю организацию отдыха. Он подчеркнул, что ребята должны быть под надежной защитой.