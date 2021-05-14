facebook_pixel
    14 мая 2021, 17:07

    Глава Минпросвещения потребовал обеспечить безопасность детских лагерей

    Полина Петрова

    Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости обеспечить безопасность детских летних лагерей. Он обратил внимание коллег на произошедшую в казанской школе стрельбу, сообщил Daily Storm.

    Глава Минпросвещения потребовал обеспечить безопасность детских лагерей

    «Я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха», — отметил Кравцов.

    По словам министра, важно провести совещания и проверить всю организацию отдыха. Он подчеркнул, что ребята должны быть под надежной защитой.