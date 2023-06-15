15 июня 2023, 15:58
Глава Минпросвещения Кравцов: в новом учебнике по истории будет раздел про СВО
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что новая линейка учебников по истории с разделом про СВО будет готова в следующем году.
По словам министра, там подробно описаны причины начала спецоперации.
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«Учебник уже готов для 11-го класса, а вся линейка учебника, начиная с пятого класса по истории, будет готова в следующем году», — сообщил он.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в России нужно учить сложных людей с помощью учебников по истории и обществознанию.
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