Общество 15 июня 2023, 15:58 Глава Минпросвещения Кравцов: в новом учебнике по истории будет раздел про СВО

Читать 360tv в

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что новая линейка учебников по истории с разделом про СВО будет готова в следующем году.

По словам министра, там подробно описаны причины начала спецоперации.

Реклама

«Учебник уже готов для 11-го класса, а вся линейка учебника, начиная с пятого класса по истории, будет готова в следующем году», — сообщил он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в России нужно учить сложных людей с помощью учебников по истории и обществознанию.