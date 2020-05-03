Глава Минпромторга оценил запасы масок на складах в Москве

На московских складах остается 15,5 миллиона медицинских масок, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«В Москве на сегодняшнее утро на складах „Дельруса“, который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн (масок — прим. ред.) в остатке», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Мантуров.

Министр также отметил, что в России ежесуточно производится более восьми миллионов масок. Кроме того, по линии Минпромторга изделия закупаются за рубежом. По словам Мантурова, из Китая по контрактам каждый день поступает еще 4–5 миллионов масок.

На производство масок также перешли многие микропредприятия в регионах, уточнил министр.

«Всегда обращаюсь к губернаторам, к руководителям министерств промышленности, чтобы они помогали таким предприятиям дальше реализовывать продукцию, не только через интернет», — сказал Мантуров. При этом он указал, что в Сети дефицита масок нет. По словам Мантурова, проблема заключается в поступлении изделий в аптечные сети.

«Это, я считаю, крайне важно, потому что люди просто привыкли к тому, что ты должен прийти в аптеку, если ты хочешь приобрести медицинскую маску или гигиеническую», — пояснил министр. Над наличием масок в аптеках Минпромторг работает с Минздравом, Росздравнадзором и регионами. Отметил Мантуров.

Ранее Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) только для стран, входящих в состав ЕАЭС, вывоз их за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен.

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