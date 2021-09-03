Глава Минпромторга Мантуров назвал невозможным отказ от одноразового пластика к 2024 году

Отказ от некоторых видов одноразовых пластиковых изделий к 2024 года невозможен. Такое мнение выразил глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом министр подчеркнул, что это не означает, что в этом направлении не нужно двигаться, сообщило РИА «Новости».

«Это невозможно. Мы можем говорить на эту тему и действительно определять определенные категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время», — пояснил он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Мантуров добавил, что в дальнейшем ведомства смогут прийти к общему знаменателю.

В конце августа Минприроды выступило с предложением запретить использование 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Предложения об этом ведомство направило в Минпромторг. В список, в частности, попали ватные палочки, торбы и бутылки из цветного пластика.

В «Российском экологическом операторе» заявили, что любую позицию в перечне, который составило Минприроды, можно заменить более экологичной альтернативой. Например, для ватных палочек заменой могут быть изделия из дерева или бумаги, для упаковки яиц можно использовать не полистирол, а пульпекартон. Для пластиковых стаканчиков экологичнее использовать ПЭТ или полипропилен.