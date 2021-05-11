Глава Минприроды рассказал о запасах нефти и газа в России

Запасов газа в России при нынешних условиях добычи хватит на 103 года, нефти — на 103 года. Такой прогноз дал глава Минприроды Александр Козлов.

По мнению министра, эти запасы можно нарастить. Для этого нужно увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях, сказал он в беседе с РБК. Как пояснил Козлов, на территории России есть месторождения, которые постепенно истощаются, но есть и такие, которые пока не используются в полной мере.

«В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — подчеркнул Козлов.

Ранее запасы нефти и газа в России оценил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев. По его мнению, нефтяных запасов в РФ хватит примерно на 58 лет.

«Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — пояснил он в интервью «Российской газете».

Запасов газа, как отметил Киселев, должно хватить более чем на 60 лет. По его словам, Роснедра не видят в этом большой проблемы. С увеличением коэффициента извлечения газа добыча начинается уже на стратиграфических уровнях, где сложнее работать.

Когда ресурсы заканчиваются в традиционных регионах газодобычи, она постепенно переходит на север Арктики, начинается в Восточной Сибири, на Ямале.