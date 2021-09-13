Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане правительства России

Некоторые компании «с мировым именем» обманывают российское правительство, когда предоставляют в кабмин недостоверные сведения об утилизации товаров и упаковки. Об этом в интервью РБК заявил глава Минприроды Александр Козлов.

В России еще в 2015 году была введена расширенная ответственность производителей. Речь идет об обязанности утилизировать использованную продукцию и упаковку. В противном случае необходимо уплатить экосбор. Но на деле получается, что данные представляют не все, и тем более мало кто уплачивает сборы.

С 2022 года предлагается ввести новую реформу, которая предполагает утилизацию 100% упаковки. Нормативы по использованной продукции тоже вырастут. Таким образом, по прогнозам, сумма экосборов может увеличиться до 136 миллиардов рублей в год.

Представители бизнеса обращаются в кабмин с просьбой перенести реформу на более поздний срок. В Минэкономразвития тоже говорят о том, что новые правила можно ввести с 2024 года. Иначе ведомство прогнозирует рост цен на товары.

«РОП — это тема не сегодняшнего дня, она очень давно развивается. Не надо каждый раз сажать нас в машину времени и отправлять обратно. Тем более концепция реформы была принята правительством еще в прошлом году», — отвечает на это Козлов.

Министр отметил, что если сложно утилизировать все необходимое, придется уплачивать экосбор. Он подчеркнул, что стратегии должны реализовываться, а не постоянно переноситься на неопределенные сроки.