Глава Минобрнауки рассказал о пересмотре подходов к оплате труда ученых

В России нужно обеспечить минимальный должностной оклад, который защищал бы любого исследователя, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В то же время Минобрнауки анализирует и систематизирует использование стимулирующих выплат в научных институтах и университетах.

«Только лишь вопросом повышения заработной платы эффективность науки не поднять. Без наличия оборудования, без наличия интересного коллектива и уникальных задач мы с вами не добьемся того, чтобы у нас в регионах были сильные университеты. Чтобы у нас не уезжали за рубеж», — рассказал министр в беседе с РБК.

Он назвал неправильной практику, когда для выполнения указа президента о доведении зарплаты ученого до 200% в среднем по региону научных работников переводят на половину ставки. Такие случаи поднимают вопрос неправильного менеджмента института.

Фальков назвал ахиллесовой пятой способность университетов и институтов взаимодействовать с бизнесом, умение не «просто статью написать», а показать идею и умение создавать продукт.

Базовые оклады учителей должны быть на уровне не менее двух минимальных размеров оплаты труда по региону и по России. С такой инициативой выступил представитель партии КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Помимо этого, партия КПРФ предлагает распространить на педагогов социальные гарантии государственных служащих. В частности, речь идет о восстановлении досрочной пенсии.