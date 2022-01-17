Глава Минобороны Великобритании заявил об «истинных намерениях» Путина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он знает об истинных намерениях президента России Владимира Путина относительно решения вопроса напряженности на границе с Украиной и расширения НАТО. По словам Уоллеса, на самом деле РФ угрожают ценности альянса, а не вероятность появления его военной инфраструктуры.

Своими мыслями на этот счет глава Минобороны Великобритании поделился в статье для The Times. По мнению министра, Россия хочет отвлечь Запад от «истинной повестки дня», поэтому заявляет о готовящейся противниками провокации на украинской границе, написала «Газета.ru».

Уоллес добавил, что России угрожают ценности альянса, а не его расширение на восток. По его словам, реакция и действия властей РФ связаны с трактовкой истории, в том числе и с событиями, связанными с Украиной.

Уоллес добавил, что эта республика существовала отдельно от РФ гораздо дольше, чем в составе СССР. Также он указал, что русские, белорусы и украинцы — это разные народы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подняла тему о нерасширении НАТО сейчас на фоне того, что с 90-х годов альянс не выполнил уже слишком много данных обещаний.