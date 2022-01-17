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    17 января 2022, 18:27

    Глава Минобороны Великобритании заявил об «истинных намерениях» Путина

    Ольга Назаркина

    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он знает об истинных намерениях президента России Владимира Путина относительно решения вопроса напряженности на границе с Украиной и расширения НАТО. По словам Уоллеса, на самом деле РФ угрожают ценности альянса, а не вероятность появления его военной инфраструктуры.

    Глава Минобороны Великобритании заявил об «истинных намерениях» Путина

    Своими мыслями на этот счет глава Минобороны Великобритании поделился в статье для The Times. По мнению министра, Россия хочет отвлечь Запад от «истинной повестки дня», поэтому заявляет о готовящейся противниками провокации на украинской границе, написала «Газета.ru».

    Уоллес добавил, что России угрожают ценности альянса, а не его расширение на восток. По его словам, реакция и действия властей РФ связаны с трактовкой истории, в том числе и с событиями, связанными с Украиной.

    Уоллес добавил, что эта республика существовала отдельно от РФ гораздо дольше, чем в составе СССР. Также он указал, что русские, белорусы и украинцы — это разные народы.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подняла тему о нерасширении НАТО сейчас на фоне того, что с 90-х годов альянс не выполнил уже слишком много данных обещаний.