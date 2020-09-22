Глава Минкультуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за отца. У него обнаружили коронавирус, сообщил пресс-секретарь главы Минкульта.

Сама министр победила коронавирус и вышла на работу в мае 2020 года. Пресс-секретарь тогда сообщил, что болезнь протекала у Любимовой в легкой форме. В больницу ее не клали — просто она три недели работала удаленно, постоянно была на связи со всеми подразделениями Минкульта и профессиональным сообществом.

О заражении Ольги Любимовой стало известно 6 мая. Она была третьим членом кабмина, у которого нашли COVID-19. Первый заразился премьер-министр Михаил Мишустин, потом — глава Минстроя России Александр Якушев.