Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал инициативу ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными. Он выступил за создание исправительных центров на крупных стройках.

Он отметил, что многие осужденные являются квалицированными работниками, опыт которых можно использовать в строительстве. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Надо двигаться по всем направлениям, создавать места. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек», — отметил Чуйченко.

Для заключенных это имеет положительные стороны. Исправительные центры помогут осужденным реализовать право на замену наказания. Чуйченко отметило, что в России около 180 тысяч людей, находящихся в местах лишения свободы, имеют право отбывать наказание в виде исправительных работ, однако доступно всего восемь тысяч мест.

«Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — отметил глава Минюста.

Чуйченко отметил, что сейчас ведутся переговоры с крупными бизнесменами о заключении соглашений, ФСИН активно работает в этом направлении. В ближайшее время количество мест в исправительных центрах может значительно увеличиться.