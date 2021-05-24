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    24 мая 2021, 06:34

    Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

    Екатерина Шамина

    Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал инициативу ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными. Он выступил за создание исправительных центров на крупных стройках.

    Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

    Он отметил, что многие осужденные являются квалицированными работниками, опыт которых можно использовать в строительстве. Об этом сообщил «Интерфакс».

    «Надо двигаться по всем направлениям, создавать места. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек», — отметил Чуйченко.

    Для заключенных это имеет положительные стороны. Исправительные центры помогут осужденным реализовать право на замену наказания. Чуйченко отметило, что в России около 180 тысяч людей, находящихся в местах лишения свободы, имеют право отбывать наказание в виде исправительных работ, однако доступно всего восемь тысяч мест.

    «Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов», — отметил глава Минюста.

    Чуйченко отметил, что сейчас ведутся переговоры с крупными бизнесменами о заключении соглашений, ФСИН активно работает в этом направлении. В ближайшее время количество мест в исправительных центрах может значительно увеличиться.