Общество 16 июня 2023, 13:53 Глава Минфина РФ Силуанов рассказал об экономической ситуации в стране Глава минфина Силуанов: Россия ищет себе новых торговых партнеров

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Министр финансов России Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума рассказал об экономической ситуации в стране на текущий момент. По словам чиновника, сегодня Россия ищет себе новых торговых партнеров. Его слова передал RT.

«Причем мы уже делаем это, исходя не из прежних возможностей, а из того, кто дружески относится к нашей стране и готов работать с нами на равных. Такая политика будет продолжаться и дальше», — сказал министр.

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Этот процесс Силуанов назвал болезненным и непростым. Он отметил, что 2022 год был первым годом такой жесткой трансформации экономики, но его удалось преодолеть.

Те товары и услуги, которые раньше закупались в западных странах, теперь либо производятся в России, либо приобретаются в других странах, добавил чиновник.