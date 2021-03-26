Глава Минфина посоветовал российским семьям соизмерять потребности с возможностями

Глава Минфина России Антон Силуанов дал советы по ведению семейного бюджета. Он заявил, что россиянам желательно соизмерять свои потребности с возможностями.

«Какие принципы семейного бюджета у министра финансов? Тратить, исходя из того, что есть или из прогноза — это основной принцип любой семьи. Жить с принципом „авось там все рассосется“ — так не получается в жизни. Всегда нужно соизмерять свои потребности со своими возможностями», — рассказал он kp.ru.

По словам министра, семейный бюджет надо планировать так, чтобы он не был дефицитным. Поэтому всегда желательно иметь «подушку безопасности», уточнило Ura.ru. Тем не менее Силуанов считает, что копить деньги в ущерб существующим тратам тоже неправильно.

Министр также рассказал, что деньги — не самоцель, а одно из средств для достижения целей, потому что они дают возможности для развития.

Экономист Андрей Русецкий ранее рассказал, что частным инвесторам с небольшими деньгами лучше обратить внимание на готовые решения в сфере коллективных инвестиций.