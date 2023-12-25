Общество 25 декабря 2023, 12:13 Глава Минэкономразвития Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса в РФ

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В России значительно сократилось число проверок бизнеса. Об этом сообщил глава Министерства экономического развития России Максим Решетников в беседе с RT.

Несмотря на данную ситуацию, контроль там, где он необходим, должен сохраняться, отметил государственный деятель. По его словам, полный отказ от мониторинга даст преимущества тем предпринимателям, которые не соблюдают требования.