25 декабря 2023, 12:13
Глава Минэкономразвития Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса в РФ
В России значительно сократилось число проверок бизнеса. Об этом сообщил глава Министерства экономического развития России Максим Решетников в беседе с RT.
Несмотря на данную ситуацию, контроль там, где он необходим, должен сохраняться, отметил государственный деятель. По его словам, полный отказ от мониторинга даст преимущества тем предпринимателям, которые не соблюдают требования.
Минэкономразвития РФ
Бизнес
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