Общество 25 декабря 2023, 12:14 Глава Минэкономразвития Решетников указал на дефицит рабочих кадров в РФ

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Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников дал большое интервью RT. В ходе беседы он отметил, что в РФ существует дефицит рабочих кадров.

Соответствующую проблему государственный деятель определил в разряд главных.

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«Это ограничивает дальнейший рост экономики. Тем не менее рынок труда показал свою гибкость. И ситуация не настолько острая, как представляется некоторым аналитикам», — пояснил Решетников.

По его словам, существуют факторы, которые позволяют наращивать производство даже при том же формальном числе занятых. Речь идет, например, об увеличении инвестиций.