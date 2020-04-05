Глава Минэкономразвития призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

По мнению Решетникова, бизнес должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также помнить о здоровье людей, но при этом продолжать свою деятельность.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал Решетников.

Коронавирус сильно отражается на всех сферах жизни общества и экономике. Несмотря на это, сельское хозяйство и строительная отрасль удара не почувствовали.

Как отметили в пресс-службе Московского кредитного банка, эти сферы относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением нерабочих дней не ожидается.