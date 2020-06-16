Глава МИД Венгрии приедет на парад Победы в Москву
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто был приглашен на парад Победы в Москве и уже подтвердил свое присутствие. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Будапеште Ирину Звонову.
На параде 9 мая 2015 года Петер Сийярто также присутствовал как представитель вернгерского правительства. Президент страны Янош Адер отказался от участия в мероприятии, несмотря на то что Владимир Путин приглашал его лично.