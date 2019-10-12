Глава МИД Украины пообещал «дожать» Россию в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пообещал на ближайшем заседании Совета министров ЕС по иностранным делам обратиться к коллегам с просьбой помочь Киеву «дожать» Москву по поводу конфликта в Донбассе. В противном случае Киеву придется строить баррикады.

Главы МИД европейских стран соберутся в Люксембурге. Встреча назначена на 14 октября. Пристайко намерен в ходе работы Совета попросить европейских министров «дожать» Россию по поводу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в развернутом интервью, которое опубликовал сайт украинского новостного агентства «Укринформ».

По словам главы украинского дипломатического ведомства, сейчас власти Украины вынуждены идти на определенные непопулярные в народе меры, чтобы урегулировать противостояние в Донбассе. В результате в стране проходят акции протеста — в частности, патриоты выступают против «формулы Штайнмайера», называя компромиссное решение «зрадой» («предательством»).

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«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — объяснил Пристайко.

Вместе с тем Киев не перестает ожидать от Москвы, что та поможет Украине вернуть суверенитет над, как подчеркнул Пристайко, «оккупированным Донбассом». Украинская армия готова отойти от линии соприкосновения, но, как добавил дипломат, на этих территориях останутся «украинская власть, полиция и другие органы, которые обеспечат украинцам безопасность». А если Киев увидит, что Москва его «обдурила», ВСУ вернутся на свои позиции.