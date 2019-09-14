Глава МИД Украины отказался проводить в Донбассе фейковые выборы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить фейковые выборы в оккупированном Донбассе. С таким заявлением глава украинского внешнеполитического ведомства выступил в эфире телеканала «Интер».

«У нас есть только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны — по нашим правилам… Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой выбор — кто должен представлять их в локальных местных общинах», — заявил Пристайко.

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По словам главы украинского МИД, основная задача Украины — сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе. Он добавил, что идеальной будет ситуация, если до 2020 года «оккупант уйдет» из Донбасса. Задача Украины — приблизить это время, добавил дипломат.

«Мы не собираемся проводить еще много фейковых выборов», — подчеркнул Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия, при которых возможно провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольных сейчас Киеву территориях Донбасса. Чтобы обеспечить волеизъявление жителей ЛДНР по украинским законам, нужно для начала развести войска, заявил президент.