Глава МИД России встретился со спецпредставителем генсека ООН по Ливии
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился с исполняющей обязанности генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой пресс-службу российского МИД.
По данным издания, в ходе встречи дипломаты затронули широкий круг тем, касающихся развития ситуации в Ливии.
«В этом контексте С. Уильямс информировала о подготовке к проведению в Тунисе форума ливийского политического диалога с участием представителей всех политических сил и регионов Ливии», — отметили в пресс-службе.
В свою очередь российский министр напомнил о заинтересованности Москвы в активном содействии в урегулировании ливийского кризиса.