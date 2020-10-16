Глава МИД России встретился со спецпредставителем генсека ООН по Ливии

По данным издания, в ходе встречи дипломаты затронули широкий круг тем, касающихся развития ситуации в Ливии.

«В этом контексте С. Уильямс информировала о подготовке к проведению в Тунисе форума ливийского политического диалога с участием представителей всех политических сил и регионов Ливии», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь российский министр напомнил о заинтересованности Москвы в активном содействии в урегулировании ливийского кризиса.