Глава МИД Польши назвал ошибки Байдена в общении с союзниками

Отказ от встреч с президентами Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой перед американо-российским саммитом глава МИД Польши Збигнев Рау назвал ошибкой. Он сожалеет, что к консультациям с союзниками Белый дом относится несерьезно.

«К сожалению, приезжающая в Европу, американская делегация во главе с президентом Байденом настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга», — сказал Збигнев Рау в интервью газете Rzeczpospolita.

Джо Байден, по словам Рау, попытался исправить ошибку, позвав Зеленского в Вашингтон, однако встреча произойдет только в июле.

«Порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не „спасательной операцией“. Это еще одна ошибка. Итак, мы имеем дело с целым каскадом из них. И всех их можно было бы избежать, если бы серьезно относились к консультациям с союзниками», — сказал глава МИД.

Еще одной ошибкой, по мнению польского министра, стал отказ приглашать на саммит НАТО, который пройдет 14 июня, Украину. В 2016 году, напомнил Рау, именно Польша добивалась приглашения президента Украины на правах хозяина саммита.

Первый американо-российский саммит пройдет в Женеве 16 июня.