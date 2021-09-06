Глава МИД Лавров сравнил с бедствием ситуацию с русским языком на Украине

Ситуация с дискриминацией русского языка на Украине приняла масштабы бедствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Открытая война против русского языка объявлена на Украине и в странах Балтии, заявил Лавров. В случае с Украиной это является грубым нарушением конституции, поскольку в ней прописаны гарантии русского языка, указал глава дипведомства.

«Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия», — процитировало министра РИА «Новости».

Лавров напомнил, что согласно нынешним законам страны с сентября 2020 года преподавать языки нацменьшиств на Украине разрешается только в начальном школе.

Лавров неоднократно указывал на дискриминацию русского языка и русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики. В феврале глава МИД России обратил на это внимание руководства Совета Европы. Он указал на то, что организация не должна равнодушно наблюдать за тем, как возвеличивают пособников нацистов.

С середины января 2021 года на Украине начала действовать 30-я статья закона о государственном языке, которая предполагает обязательный переход работников магазинов, кафе, парикмахерских, спортзалов и других заведений сферы услуг к обслуживанию посетителей только на украинском языке. Сам закон о госязыке вступил в силу на Украине в июле 2019 года.

В администрации президента Украины ранее предложили переименовать страну в «Русь-Украину». В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова предложила вариант «Укрусь».