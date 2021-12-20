Глава МИД Китая заверил, что никакие обстоятельства не ослабят дружбу с Россией

Дружественные отношения России и Китая не ослабнут ни при каких обстоятельствах на международной арене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел КНР Ван И.

«Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой», — заявил Ван И на симпозиуме, посвященном развитию китайской дипломатии.

Дипломат добавил, что Пекин планирует поддерживать сотрудничество с Москвой во взаимовыгодных проектах, общими усилиями защищая стабильность в мире.

«Наши страны стали классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами», — заключил Ван И, отметив, что отношения двух стран «сплочены, как скала».

Ранее политолог Леонид Крутаков сказал, что говорить о дружбе между Китаем и Россией не стоит. По его мнению, нынешний союз КНР и РФ существует из-за общей угрозы со стороны США.