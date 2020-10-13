Глава МИД Германии заявил, что в истории с Навальным должна разбираться только Россия

«Если такой инцидент, как покушение на Алексея Навального, происходит в Сибири и если оно было направлено против гражданина России, то расследовать его могут и должны только российские правоохранительные органы», — приводит агентство слова немецкого министра.

Маас добавил, что все необходимые для расследования доказательства и первые анализы крови Навального находятся в России. В Германию он попал спустя два дня после случившегося, пишет РИА ФАН. Собеседник подчеркнул, что это дело не касается двусторонней повестки России и Германии. Это вопрос всего мирового сообщества.

Алексею Навальному внезапно стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске, и основателя ФБК положили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите».

Позже правительство Германии заявило, что в организме пациента нашли следы боевого яда «Новичок», и призвало Москву прояснить ситуацию. Накануне главы МИД стран Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, которые предложили ввести Германия и Франция.