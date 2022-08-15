Глава МЧС предложил создать резерв авиатоплива на малых аэродромах в регионах

Природные пожары этим летом на территории Хабаровского края и Якутии указали на проблему применения авиации в удаленных и труднодоступных районах, заявил глава МЧС России Александр Куренков. В связи с этим он предложил создавать на малых аэродромах регионов резервы авиационного топлива, которое необходимое для ликвидации лесных пожаров.

Куренков обратил внимание, что хотя площадки для приземления авиационной техники есть, возможности дозаправки воздушных судов, которые применяют для тушения лесных пожаров, нет, написал ТАСС.

«Поэтому для решения этой проблемы предлагается проработать вопрос создания на малых региональных аэродромах резервов авиационного топлива», — подчеркнул Куренков в ходе на совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Якутске.

Министр отметил, что с начала пожароопасного сезона авиацию МЧС применяли для тушения лесных пожаров более 270 раз. В общей сложности было произведено свыше 1,9 тысячи сливов воды, перевезены свыше 3,8 тысячи специалистов лесопожарных формирований.

Ранее заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что площадь природных пожаров в России с начала этого года и до 10 августа сократилась почти в три раза, сообщала газета «Известия».