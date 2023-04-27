Общество 27 апреля 2023, 09:56 Глава МЧС пообещал жителям сгоревшего поселка в Свердловской области оказать помощь в кратчайшие сроки Глава МЧС Куренков пообещал жителям поселка Сосьва помощь в кратчайшие сроки

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Руководитель МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проехались по улицам пострадавшего от пожара поселка Сосьва и поговорили с местными жителями. Людям обещали помочь в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале

«Александр Куренков и Евгений Куйвашев заверили людей, что вся необходимая помощь им будет оказана в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении МЧС.

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Также в этом населенном пункте прошло координационное совещание. На нем обсудили работу комиссий по оценке ущерба, в частности, жилому фонду, обеспечение всесторонней помощи местным жителям.

Люди уже 27 апреля получат первые денежные выплаты. Правительство региона выделило на это порядка 95 миллионов рублей. Гуманитарную помощь отправили уже многие россияне, для нее в Сосьве уже создали сортировочный пункт. Пожар в этом поселке произошел 25 апреля, с огнем удалось справиться на следующий день.