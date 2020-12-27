Глава МЧС назвал отличие нынешних спасателей от первых

Нынешние спасатели МЧС имеют такой же энтузиазм, как и те, что работали еще 30 лет назад. При этом современные специалисты проходят более качественную подготовку, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

«Спасатели в наше время по азарту и энтузиазму ничем не отличаются от первых спасателей. Они так же готовы в любую секунду мчаться на помощь людям в любую точку нашей страны и за пределами Российской Федерации. Однако нынешние спасатели гораздо более подготовлены к выполнению задач по предназначению», — привел слова Зиничева ТАСС.

Глава МЧС отметил, что сотрудники реагирующих подразделений ведомства являются универсальными специалистами. Все спасатели владеют навыками пяти-семи смежных профессий. В итоге каждый из них не просто спасатель, а одновременно пиротехник, горноспасатель и так далее.

Зиничев подчеркнул, что сейчас в системе МЧС насчитывается два отряда, аттестованных по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ). К прохождению аттестации уже готовится третий отряд.

«Это говорит о высоком профессионализме и признании со стороны иностранных коллег», — заключил глава МЧС.

Российский корпус спасателей открыли 27 декабря 1990 года. Позже он стал Государственным комитетом по чрезвычайным ситуациям, а затем был преобразован в МЧС России.