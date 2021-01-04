Глава МЧС Крыма Шахов умер в ковидном госпитале

«Да, буквально полчаса как поступила такая информация… В ковидном госпитале он скончался», — приводит агентство слова собеседника. В крымском МЧС не назвали точную причину смерти чиновника.

Сергей Шахов родился в Донецкой области. Он возглавлял ГУ МЧС Украины по Крыму с 2011 года. 1 июля 2014 года Шахов занял пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

За все время пандемии в регионе выявили 26 274 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 540 человек. В Крыму из-за сложной эпидемической обстановки действует режим повышенной готовности.