Глава Марий Эл Евстифеев заявил о решении покинуть пост

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил покинуть свой пост. Об этом он написал в своем Telegram, поблагодарив жителей республики за поддержку, которую они оказывали ему последние пять лет.

«Уважаемые жители Республики Марий Эл! В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку. Выражаю слова благодарности Владимиру Путину за оказанное мне доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях», — сообщил Евстифеев.

Отдельно он обратился к жителям Марийского края, которые поддерживали начинания, проводимые в республике в последние годы. Также Евстифеев поблагодарил все общественные и политические силы региона за слаженную работу.

Он выразил надежду, что Марий Эл продолжит развиваться, как и все другие субъекты страны.

Ранее о решении сложить полномочия заявили главы Саратовской, Томской, Кировской и Рязанской областей, сообщил RT.