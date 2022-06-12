Глава ЛНР подписал соглашение о сотрудничестве с российским обществом «Знание»

Луганская Народная Республика и российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации Перевальского района ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что есть много тем, которые предстоит обсудить. Также он отметил, что необходимо проводить встречи молодежи и устраивать дискуссии.

«Мы чувствуем эту поддержку абсолютно по всем направлениям, по всем сферам нашей жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования, воспитания молодежи», — сообщил он.

Генеральный директор «Знания» Максим Древаль отметил, что общество планирует открыть в республике свое представительство, запустить мультимедийную студию и вовлечь молодежь ЛНР в интерактивные форматы сотрудничества.

«Очень рад, что мы, как общество „Знание“, можем быть действительно полезны, можем вас поддержать, помогать ребятам, лекторам, просветителям», — сказал Древаль.

Гендиректор «Знания» подчеркнул, что все существующие проекты общества доступны для жителей республики.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил перехода школ Донбасса на российский образовательный стандарт.