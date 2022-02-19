Глава ЛНР Пасечник объявил о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил о всеобщей мобилизации в ЛНР. Она затронет мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

В своем обращении к населению ЛНР Пасечник отметил, что в последние несколько дней обстановка на всей линии фронта существенно обострилась. В связи с этим он уже отдал поручение об организации эвакуации жителей на территорию РФ.

«Народная милиция ЛНР, правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы. Наша общая цель и задача — защитить родную землю и не допустить массовой гибели мирного населения, как это было в 2014 году», — сказал Пасечник.

Он также призвал всех земляков, находящихся в запасе и способных держать в руках оружие, прибыть в военные комиссариаты.

Ранее о всеобщей мобилизации также объявил глава ДНР Денис Пушилин.