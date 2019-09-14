Глава ЛНР Леонид Пасечник пристыдил Кучму и Зеленского

«В нормандском формате был утвержден документ, четко и понятно, по пунктам регламентирующий схему общения Донбасса и Украины. Другого такого документа нет и не будет», — заявил глава республики.

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Возвращаясь к словам Кучмы, что Украине подходит, а что — нет, Пасечник напомнил, что в то время, как республики Донбасса соблюдают режим перемирия, украинские военные, ВСУ продолжают регулярно обстреливать ЛДНР и убивать мирных жителей.

Глава республики подчеркнул, что следует избегать спекуляций и недоразумений, связанных с Минскими соглашениями. По этому поводу позиция республик остается неизменной и ни в Луганске, ни в Донецке не собираются торговаться или дискутировать по этому поводу.

«Хотите мира — выполняйте волю наших людей, выполняйте «Минск»», — подчеркнул Пасечник.

По его словам, если Украина хочет договориться с ЛНР и ДНР, нужно разговаривать с республиками напрямую. Никакие посредники при этом не нужны — ни США, ни кто-то еще.