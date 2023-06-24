Общество 24 июня 2023, 07:15 Глава Липецкой области начал совещание с силовиками в ФСБ Губернатор Липецкой области Артамонов начал совещание с силовиками в ФСБ региона Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов / Telegram

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Совещание губернатора Липецкой области Игоря Артамонова с силовиками началось в управлении ФСБ по региону. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Артамонов подчеркнул, что все подразделения продолжили работу в своем штатном режиме.

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«Решаем вопрос о информирования населения о вероятном перекрытии дорог на южном направлении. Просим жителей региона воздержаться от поездок», — написал он.

Глава региона отметил, что экстренные службы перекрыли движение на границе Липецкой и Воронежской области по трассе М4.

«К месту перекрытия мы организовали подвоз питания и воды, развернули оперативный штаб.

Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области. Это ожидаемо вызвало затор. Об ограничении движения водителей оповещают заранее и просят покинуть трассу. Полиция и МЧС работают слаженно и четко», — подчеркнул Артамонов.

Он призвал население доверять информации только из официальных источников и сохранять спокойствие.